U. Leiria contrata Bino para suceder a Filipe Cândido

Bino é o novo treinador da U. Leiria, mas não estará no banco no encontro deste domingo com o Oriental Dragon. O anúncio da contratação do técnico pela SAD deve estar por horas, sendo certo que é a escolha para suceder a Filipe Cândido, que saiu para a Belenenses SAD.





O técnico, de 48 anos, natural da Póvoa do Varzim, volta, assim, ao ativo, isto depois de, em 2020/2021, ter orientado o Vitória de Guimarães em sete partidas da Liga.No próximo jogo, os leirienses serão orientados por Zezinho, que integrava a anterior equipa técnica.