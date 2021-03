U. Leiria é a primeira equipa a garantir acesso à fase de subida à 2ª Liga

A U. Leiria é a primeira equipa do Campeonato de Portugal a garantir o acesso à fase de subida à 2ª Liga. A formação leiriense, que lidera a Série E com 46 pontos, venceu no reduto do Sertanense, por 3-0, com uma exibição de autoridade, apesar de se ter visto reduzida a dez a partir dos 44’, com a expulsão de João Paredes.





Afonso Caetano (23'), Matheus na própria baliza (74') e Leandro Antunes (79') deram expressão ao triunfo da União, que tem mais 13 pontos do que o Benfica e Castelo Branco, que segue no 2º lugar.