U. Leiria e V. Setúbal dão exemplo de fair-play nas redes sociais

Vitória de Setúbal e União de Leiria deram, este sábado, um exemplo de fair-play nas redes sociais. Depois do duelo entre as duas equipas, a contar para a Série Sul de acesso à subida à Liga Sabseg e que terminou com um triunfo sadino conquistado em cima do minuto 90+3', os leirienses - que ficaram afastados de lutar pela subida de divisão - deixaram uma mensagem de parabéns na página oficial do clube de Setúbal.





"Parabéns pela vitória. Foi um grande jogo de futebol", escreveu a página oficial do União de Leiria, na publicação que dava a conhecer aos seguidores da página do Vitória de Setúbal aquele que tinha sido o resultado final do encontro entre as duas formações. "Foram duas batalhas intensas e dois grandes jogos de futebol. Esperamos ver-vos em patamares mais altos do futebol português", respondeu a página dos sadinos.