U. Leiria não jogou no primeiro minuto da partida como forma de protesto

Os jogadores da U. Leiria 'boicotaram' o primeiro minuto da partida caseira com o Torreense, para a 14.ª jornada do Campeonato de Portugal. Tal foi a forma encontrada pelo plantel de protestar contra os salários em atraso no clube.





Quando o árbitro apitou para o início do jogo, os visitantes entregaram de pronto a bola aos anfitriões e estes pararam a partida, concentrando-se perto do centro do relvado, abraçados uns aos outros.Após este minuto, o jogo prosseguiu normalmente.