U. Leiria: Patrocinadores pagaram um mês de salário

A União de Leiria pagou um mês de salário ao plantel, mas, ao contrário do que foi veiculado por alguma imprensa, só o fez porque um grupo de adeptos intercedeu junto de patrocinadores para serem liquidadas verbas em atraso.





Record apurou que a SAD liquidou metade do mês de setembro e metade do de outubro.Os adeptos não avançaram com dinheiro para os jogadores, uma vez que, do ponto de vista legal, essa solução nem sequer seria possível.