U. Leiria-Vilafranquense, 1-1: Só podia dar empate entre dois teimosos

"A U. Leiria é fantástica e não perdia em casa desde 8 de janeiro de 2017", enalteceu Filipe Moreira, para dar uma no cravo e outra na ferradura... Se os leirienses venceram a Série C à frente do Vilafranquense, quanto valem estes ribatejanos que vieram à Beira Litoral colocar os campeões em sentido?O Vilafranquense entrou decidido a ganhar vantagem e a União pareceu mais preocupada em controlar. A brincar, a brincar, foram cinco oportunidades de golo para Tocantins... só na primeira parte (4’, 19’, 21’, 24’ e 33’), sem grande réplica dos leirienses.Na segunda parte, o jogo ganhou equilíbrio e o futebol perdeu espetáculo em quase tudo, menos na bota direita de João Vieira, que embandeirou em arco, do meio da rua e em cheio nas malhas da antiga equipa. A União acusou a ‘traição’ e empatou com uma mãozinha de China, para o penálti de Carlos Daniel.Neste duelo de teimosos, só podia dar empate. Até nas fífias desaproveitadas entre o 1-1 e o final do jogo: Onyekachi esbanjou uma oferta de Izata (85’); Wilson não teve pernas para aproveitar o brinde de João Dias (88’).A U. Leiria segue sem perder em casa há 44 jogos (!) mas continua sem vencer o Vilafranquense em 2018/19, a última equipa a derrotar os leirienses e a primeira a dar cabo da série de nove triunfos consecutivos antes deste duelo. A 2ª mão? Vai ferver...Jogo no Dr. Magalhães Pessoa, Leiria1ª mão das meias-finais do playoff de acesso à 2ª LigaLuís Máximo (Castelo Branco)Assistentes: Ângelo Correia e Pedro RibeiroValério Vimercati; João Dias, João Miguel, Naílson, Tiago Cerveira, Leonel Olímpio (Onyekachi 69’), Pepo, Ulisses, Kah (Caminata 59’), Ernest (Renato 83’), Carlos Daniel.Treinador: Filipe CândidoNélson Pinhão; Tiago Mota, Diogo Izata, João Freitas, Marco Grilo, Kelvin Medina, Ragner (Luís Pinto 79’), Lucas Morelatto, China, João Vieira (Wilson 71’), Tocantins (J. Bernardo 81’).Treinador: Filipe Moreira0-1 João Vieira (65’), 1-1 Carlos Daniel (72’ pen.)Amarelos João Dias (49’), China (72’) e Tiago Mota (90’)