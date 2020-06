U. Madeira: Assembleia geral da SAD marcada

O presidente da Assembleia Geral da SAD do União, Estanislau Barros, já agendou uma Assembleia Geral unionista para dia 6 de Julho. Será nessa altura que os acionistas da SAD azul e amarela irão decidir o futuro daquela SAD.





Recorde-se que o CF União, representante de 40 por cento das ações, já revelou não ter qualquer interesse na SAD e aguarda que os restantes acionistas (António Lopes e Somagesconta) decidam o que irá acontecer, uma vez que, os antigos responsáveis unionistas já arranjaram uma nova etapa, através da formação da Associação Desportiva União da Madeira irá disputar o campeonato regional madeirense, estando a construir uma equipa toda nova.O "novo União" continua a construir um plantel que lhe permita dominar o campeonato regional que irá disputar na próxima época. O técnico unionista Bruno Abreu vai contar com duas caras novas na baliza. Assim, Cristiano Vieira (ex: Bairro da Argentina) e Luís Faria (ex: AD Porto da Cruz) vão ser reforços unionistas, dando continuidade à construção de um grupo de trabalho com experiência nos regionais madeirenses.