O U. Santarém, atual 4.º classificado da Série C do Campeonato de Portugal, anunciou que chegou a acordo com os avançados João Monteiro e Nélson Landim para a rescisão contratual.João Monteiro, de 26 anos, foi inclusive capitão em diversos jogos e disputou 51 partidas e "fez parte do plantel que alcançou a subida à Liga 3", conforme se pode ler no comunicado do emblema escalabitano. Já Nélson Landim, de 25 anos, chegou ao U. Santarém esta temporada, proveniente do Amora, e fez uma assistência e dois golos.Recorde-se que o grupo liderado por André David, que tem como objetivo garantir a subida à Liga 3, está a três pontos do líder Benfica Castelo Branco.