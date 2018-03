Continuar a ler

Gonçalo Tavares apanhou o guardião João Azul de surpresa e ainda contou com a ajuda do vento. "Estávamos a favor do vento. Assim que rematei e senti a bola a ganhar velocidade com a ajuda do vento e vi o guarda-redes adiantado, acreditei que a bola poderia ir à baliza", confessa o defesa, que manteve o Oriental no 4º lugar da Série E do Campeonato de Portugal, a 6 pontos do Olhanense, dono do 2º lugar que poderá dar acesso ao playoff de subida (só três dos cinco melhores segundos avançam).Este acabou por ser um golo que coroa uma época que tem sido muito positiva para Gonçalo, como o próprio defesa reconhece. "Está a correr tudo muito bem, tanto a nível individual como coletivo. Tenho sido aposta e agradeço tanto à equipa técnica como aos meus colegas porque este tem sido um grupo exemplar em tudo. Somos uma equipa jovem, com quatro ou cinco jogadores mais experientes, e temos feito um grande campeonato em relação ao que os outros plantéis apresentam, com os reforços de inverno, por exemplo", remata o jovem, que passou pelos escalões de formação de Odivelas e Sporting, antes de chegar ao Belenenses.