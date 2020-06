União da Madeira perde patrocínio do Museu CR7

A SAD do União da Madeira viu esta quarta-feira confirmada a não renovação do contrato publicitário com o Museu CR7, que era o principal sponsor nas camisolas unionistas, fechando um ciclo que começou na temporada de 2013, quando os azuis e amarelos ainda estavam na 2ª Liga. Esta ligação teve maior destaque aquando da participação dos madeirenses na principal Liga portuguesa, na época de 2015/16.





Refira-se que o museu de Ronaldo, situado na zona da marina do Funchal, é gerido pelo seu irmão Hugo Aveiro. Dolores Aveiro, mãe de Cristiano Ronaldo, também foi "madrinha" da equipa insular, numa autêntica acção de marketing da administração liderada por Filipe Silva, na época em que os madeirenses estavam a competir entre os grandes do futebol português.Atualmente o futuro da SAD é uma incógnita, mas tudo ficará decidido numa Assembleia Geral de acionistas agendada para o próximo dia 6 de Julho, que deve decorrer no complexo desportivo, na Camacha. No entanto, o União SAD já está inscrito para participar no Campeonato de Portugal.Sérgio Nóbrega, que assumiu várias funções nos madeirenses - nomeadamente ao nível da SAD e do clube, onde sucedeu a Tânia Silva como líder da direção-, anunciou hoje a sua saída, através de uma mensagem onde destacou em particular a Claque Ultras 1913, "por todo o apoio em todos os momentos". "Foi com muito esforço e com o máximo de empenho que exerci as minhas funções, dei o melhor que sei e fiz tudo o que estava ao meu alcance para ajudar com os meus contributos o meu clube que aprendi a amar com o meu pai", disse, justificando o terminar das suas funções no Universo do União da Madeira, alegando razões pessoais e profissionais.