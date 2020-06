União da Madeira: plantel continua a ganhar reforços

O plantel do "popular União" continua a ganhar forma. Recorde-se que esta equipa vai competir nas provas regionais, agora com a designação de Associação Desportiva União da Madeira e os responsáveis unionistas estão a apostar na contratação de atletas com experiência nesta competição. Kelvin Silva (ex: AD Machico), um médio de 27 anos, oriundo da AD Machico é mais uma das caras novas para a equipa unionista.





No Porto da Cruz, os dirigentes azuis e amarelos conseguiram outros dois nomes para o técnico Bruno Abreu: Bernardo Barreira, avançado de 21 anos e o guarda-redes Pedro Vieira, de 20 anos, sendo este o terceiro elemento para a baliza, juntando-se aos já contratados Luís Faria (ex: AD Porto da Cruz) e Cristiano Vieira (ex: Bairro da Argentina).