União da Madeira pode dar falta de comparência no próximo jogo

O União da Madeira volta a estar na ordem do dia e pelas piores razões. O presidente Filipe Silva revelou a Record que o seu clube poderá não viajar este fim-de-semana para defrontar o Lusitano FCV, em partida relativa à Série B, do Campeonato de Portugal. Tudo porque as verbas a que os madeirenses têm direito a receber relativamente dos jogos e apostas online, que totalizam cerca de 65 mil euros e já deviam ter sido transferidas para a conta administrada pelo administrador judicial provisório do processo de insolvência, ainda não foram transferidas pela Liga.





Depois, ao nível dos apoios do Governo Regional, a subvenção pública correspondente à 12 ª prestação do contrato programa, e que também ronda os 65 mil euros, também ainda não foi paga. Estes valores em dívida provocam o caos no clube, numa altura que este não consegue cumprir pagamentos correntes e que podem até colocar em causa um plano de recuperação dos azuis e amarelos e prejudicar as negociações com os credores.

O presidente, Filipe Silva, mostrou-se desgostoso coma situação vivida e teceu duras críticas à Liga de Clubes: "Vou dar falta de comparência. Esta situação é do conhecimento da FPF, da Liga e do Governo Regional. Até agora ninguém fez nada. A Liga pensa que nos vai asfixiar e que dessa forma nos vai obrigar a retirar o processo relativo ao treinador do Santa Clara, mas está muito enganada". Recorde-se que os unionistas têm a correr no TAD um processo contra a Liga e recentemente as decisões do Conselho de Disciplina da FPF podem levar a surgir mais um caso no futebol português se a decisão for favorável ao União.