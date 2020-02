União da Madeira treinou no local onde se jogou futebol pela primeira vez em Portugal

O União da Madeira teve uma sessão de treino diferente do habitual mas, seguramente, especial. É que o plantel orientado por Fábio Pereira, que milita na Série A do Campeonato de Portugal, foi treinar ao local onde se jogou futebol pela primeira vez em Portugal.





A equipa saiu do seu Complexo do Vale Paraíso, na freguesia da Camacha (concelho de Santa Cruz), e rumou ao Largo da Achada, não muito longe do seu quartel-general. Reza a história que um cidadão britânico trouxe uma bola de Inglaterra e promoveu um jogo no Largo da Achada."Hoje saímos do nosso Complexo e treinámos no centro da Camacha, precisamente no local onde se jogou pela primeira vez futebol em Portugal. No Largo da Achada, no ano de 1875, o futebol foi introduzido por Henry Hinton, um jovem britânico que estudava em Londres, mas que residia na ilha da Madeira, cujo pai tinha uma quinta naquela freguesia, onde costumavam passar os verões. O jogo foi jogado com uma bola trazida de Inglaterra depois de explicadas as regras", lê-se numa nota divulgada pelo União da Madeira na sua página do Facebook.No Largo da Achada foi erguido um muro onde é anunciado esse feito histórico: "Aqui se jogou futebol pela primeira vez em Portugal. 1875. Camacha"