União de Leiria punida com dois jogos à porta fechada

A União de Leiria foi punida pelo Conselho de Disciplina (CD) da Federação Portuguesa de Futebol (FPF) com dois jogos à porta fechada. Em causa está a utilização irregular de Renato Alexandre em duas partidas da temporada de 2017/18, frente a Águias de Moradal e Marinhense.





Com este castigo, é certo que, para chegar até à final do playoff de acesso à 2ª Liga, a formação leiriense terá de jogar sem a presença do público nos dois jogos em casa - quartos-de-final e meias-finais. O duelo com o Lusitânia Lourosa, a contar para a primeira mão dos quartos-de-final, acontece no dia 2 de junho. Caso siga em frente, segue-se o jogo caseiro, no dia 16, com o vencedor da eliminatória entre Casa Pia e Sp. Espinho.A final do playoff do Campeonato de Portugal, de acesso à 2ª Liga, está marcada para o Estádio Nacional, a 23 de junho.