União de Santarém mantém técnico André David apesar da descida da Liga 3

A União de Santarém SAD anunciou esta terça-feira que mantém técnico André David apesar da descida da Liga 3 em 2021/22. O objetivo será atacar a subida ao terceiro escalão do futebol nacional.O técnico português, de 36 anos, chegou ao emblema escalabitano no início da temporada e explicou o porquê de acertar a continuidade, agora no Campeonato de Portugal."Aceitámos a proposta de renovação porque acreditámos no projeto que a Direção e o presidente têm para o futuro do clube. Acreditamos que conseguimos construir um plantel competitivo e forte para atacar a subida à Liga 3. É importante que consigamos todos criar uma força enorme à volta da estrutura e do clube. A força do clube faz-se sentir não só por aquilo que fazemos diariamente dentro de campo, mas também, e essencialmente, com a presença da massa associativa, dos adeptos e da claque. Temos de ser uma família. Uma família junta consegue ter mais força e consegue fazer com que o clube tenha outra dimensão, semelhante à que teve outrora. E para isso precisamos de um Chã das Padeiras cheio e a demonstrar aquilo que é a nossa força", vincou através da página de Facebook da União de Santarém.