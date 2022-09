União de Santarém projeta nova temporada nos lugares cimeiros

A União Desportiva de Santarém desceu da Liga 3 em 2021/22 e vai apostar em andar nos lugares cimeiros da Série C, do Campeonato de Portugal, na nova temporada.O treinador André David vai contar com os adjuntos João Serrano, Miguel Monica (treinador de guarda-redes) e Rui Sampaio (preparador físico).Quanto ao plantel 2022/2023, na baliza estão confirmados Marcelo Valverde (ex-Belenenses), Josué Duverger (ex-Vitória de Setúbal) e Alex (ainda júnior); como defesas estão assegurados Gonçalo Tavares, Carlos Silva (ex-Académica sub-23), Cassiano, Fábio Santos (ex-Cova da Piedade), Tiago Palancha (ex-Sporting de Espinho), Filipe Cascão (ex-Sintrense); na linha média foram garantidos Diogo Bondoso (ex-Ferreira de Aves), Mateus Palmeiro (ex-Académica sub-23), Ousmane (ex-Sanjoanense), Fernandinho (ex-Barreirense), Nuno André e Rafa Pinto (ex-Sertanense).Na linha avançada estão garantidos Franco Almara, João Monteiro, Xavi (ex-Amora e Sintrense), Amadu Turé (ex-Salgueiros), Hugo Cardoso (ex-Vitória de Guimarães), Nelson Landim (ex-Marinhense e Amora) e Rodrigo Caldeira (ex-União de Almeirim, ainda com idade júnior).