União SAD: Grêmio Anápolis vai receber cerca de 20 mil euros

A nova direção da SAD do União está constantemente a ser confrontada por problemas de anos anteriores. O Grêmio Anápolis colocou na FIFA uma ação, onde reclama alguns milhares de euros, face ao empréstimo de três jogadores que vestiram as cores unionistas na temporada 2016/17, altura em que os madeirenses tinham voltado á 2ª Liga após uma passagem pela Liga principal no ano anterior. O guarda-redes Tony, o defesa central Allef e o avançado Roniel, vestiram as cores dos azuis e amarelos por empréstimo dos brasileiros. Só que, a vinda para Portugal, implicava o pagamento de um valor que os responsáveis do emblema da Madeira nunca cumpriram. Após o recurso à FIFA, a administração da SAD unionista já chegou a acordo com o clube brasileiro e conseguiu baixar bastante a dívida, já que terá de liquidar até esta quarta-feira, o montante a rondar os 20 mil euros.

Choupana acolhe Taça de Portugal

Face ao problema de não poder utilizar o campo Adelino Antunes, o União SAD chegou a acordo com o Nacional para utilizar o relvado sintético do Cristiano Ronaldo Campus. Assim, no próximo fim-de-semana, os unionistas jogam para a Taça de Portugal, recebendo o Tirsense e esse embate será disputado na Choupana. Quanto aos restantes jogos do Campeonato de Portugal, os responsáveis unionistas acreditam que o problema da vistoria e autorização para utilização do sintético do Liceu Jaime Moniz, será aprovada.