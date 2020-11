União SAD: Novo treinador apresentado quinta-feira

A paragem do Campeonato de Portugal vai proporcionar ao União SAD um reajuste no plantel e também a mudança de comando técnico. Os responsáveis unionistas anunciaram esta quarta-feira a saída de João Paulo Câmara da liderança da equipa, desmentido que tal facto tenha a ver com a não presença do treinador na última jornada disputada fora de portas, frente ao Paredes. O até então líder dos azuis e amarelos ficou na Madeira face a um compromisso familiar, tendo sido aceite este pedido de dispensa do encontro.





Assim, segundo o presidente e CEO da SAD, Sérgio Nóbrega, o futuro treinador unionista chega amanhã de manhã à Madeira, sendo português e um líder com experiência na zona Norte do país e nos escalões de formação.Esta contratação tem a ver com um grupo investidor português que para além do técnico também irá proceder a um reajuste no plantel, de forma a que o União SAD possa competir pelos lugares cimeiros da zona onde está inserido. A próxima jornada seria disputada no próximo dia 22 de novembro, mas há diálogo entre os dois clubes para esta data seja alterada, até porque, segundo o comunicado que foi lido hoje pelo presidente do Governo Regional, Miguel Albuquerque, as competições de futebol não profissionais e as diversas modalidades designadas como amadoras, não poderão disputar qualquer partida, quer na Madeira ou no resto do país.