União SAD: Reforços já estão na Madeira

O União SAD tem a partir de hoje um plantel mais recheado, face à parceria estabelecida com um grupo sul-americano Grow Sports. Depois de Juan Miranda (avançado) que chegou ontem ao Funchal, hoje os unionistas receberam alguns dos reforços já anunciados pelo Record.





Assim, chegaram ao Funchal os extremos Michael Cuadros e Miguel Marcucci, para além do médio defensivo Dilan Grass e do médio ofensivo Brayan Ibarguen, todos colombianos. Para o centro da defesa, os unionistas já podem também contar com Juan Aguino (Colômbia), de 20 anos. Ontem, o ponta de lança Juan Miranda, de 19, oriundo da Colômbia, já havia chegado à Madeira para representar os unionistas.O técnico João Paulo Câmara conta assim com mais armas para a receção ao Trofense, em mais uma partida da Série C, do Campeonato de Portugal. Por aterrar no aeroporto Cristiano Ronaldo estão o guarda-redes italiano Lucas Hugo, o defesa Dibekou Dorvel e o avançado Yann Mokombo (ambos do Congo) e o médio David Afatchao (Togo).