Utilização irregular de jogador do Imortal dá liderança isolada da Série F ao Pinhalnovense

A utilização irregular do avançado do Imortal Bruno Sales (estava castigado) levou à punição da equipa de Albufeira com pena de derrota (0-3) no jogo com o Pinhalnovense, da 4.ª jornada da Série F do Campeonato de Portugal. Em campo verificou-se um empate a um golo.

A decisão tomada pelo Conselho de Disciplina da Federação Portuguesa de Futebol permite ao Pinhalnovense somar mais dois pontos e ascender ao comando isolado da Série F, com 12 pontos, mais um que os averbados pelo líder agora destronado, o Louletano.

Já o Imortal mantém o quarto lugar mas com menos um ponto, ficando agora com seis.

Bruno Sales foi expulso diante do Serpa, na segunda jornada da Série F do Campeonato de Portugal, e punido com dois jogos de suspensão. O Imortal disputou depois um jogo da Taça de Portugal, com o Vilafranquense, o que levou a uma deficiente interpretação dos regulamentos por parte dos responsáveis do clube albufeirense, esta época regressado aos campeonatos nacionais, após longa ausência.