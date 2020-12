V. Setúbal ainda mais líder na Série H do Campeonato de Portugal

O V. Setúbal venceu o Lusitano de Évora fora de portas, por 2-1, e reforçou a liderança da Série H do Campeonato de Portugal, com 22 pontos – mais oito pontos (e mais um jogo) do que o Amora, 2º classificado. Zequinha foi o autor dos dois golos sadinos.

Eis os resultados dos outros jogos de ontem: Real-Oriental (1-0), Amora-Louletano (0-0), Olímpico do Montijo-Oriental Dragon (0-3), Torreense-União de Almeirim (2-1), Valadares-Gaia-Canelas (1-1), Águia Vimioso-Bragança (0-0).