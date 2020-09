Conheça todas as séries do Campeonato de Portugal

Aí estão as séries do Campeonato de Portugal para a temporada 2020/21. A Federação Portuguesa de Futebol comunicou a composição dos 8 'grupos' de 12 equipas que vão discutir a promoção à 2.ª Liga, bem como o acesso à 3.ª Liga e a permanência no Campeonato de Portugal.





V. Setúbal e Aves, despromovidos ao terceiro escalão por não terem cumprido os requisitos necessários para a inscrição nos campeonatos profissionais, ficam esta sexta-feira a conhecer o calendário da época 2020/2021. Por outro lado, nota também para os regressos de Sporting B e Estrela da Amadora, por exemplo, e para a estreia do Belenenses SAD B.O sorteio da prova realiza-se hoje às 16h45, na Cidade do Futebol.CerveiraMontalegreBragançaVianenseVilaverdenseVidagoÁguia VimiosoMerelinenseMaria da FonteSp. Braga BPedras SalgadasMirandelaBritoFafeV. Guimarães BBerçoPevidémMondinenseAvesRio Ave BSão MartinhoFelgueirasTirsenseCamachaTrofenseVila RealAmarantePedras RubrasUnião da MadeiraMarítimo BCâmara LobosParedesLeçaSalgueirosGondomarCoimbrõesValadares GaiaCanelasSp. EspinhoLusitânia LourosaSão João VerCastro DaireSanjoanenseLusitano VildemoinhosBeira-MarCortez MondegoRecreio ÁguedaAnadiaMortáguaOliveira HospitalCarapinheirenseCondeixaOleirosAlcainsBenfica e Castelo BrancoSertanenseVitória SernacheMarinhenseU. LeiriaGRAPFátimaCaldasLourinhanenseU. SantarémU. AlmeirimTorreenseAlvercaPêro PinheiroLouresSintrenseSacavenense1.º DezembroSp. IdealRabo de PeixeFontinhasPraienseSporting BRealEstrela da AmadoraOrientalBelenenses SAD BOlímpico MontijoFabrilOriental DragonPinhalnovenseAmoraLusitano GinásioJuventude ÉvoraV. SetúbalMouraMineiro AljustrelenseLouletanoArmacenensesEsperança LagosMoncarapachenseOlhanense