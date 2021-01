Valadares e Canelas multados por “confusão generalizada, agressões verbais e empurrões”

O Valadares Gaia e o Canelas 2010 foram multados pelo Conselho de Disciplina da Federação Portuguesa de Futebol, após os incidentes que marcaram o final do jogo (1-1) entre as duas equipas, a contar para a Serie D do Campeonato de Portugal.





O Mapa de Castigos do Conselho de Disciplina da FPF dá conta da existência de "mau comportamento de agente desportivo"."Aos 90+1 após a obtenção do golo de empate (...) iniciou confusão generalizada de agressões verbais grosseiras e empurrões entre alguns elementos do banco do Valadares e todos os elementos do banco do Canelas, com excepção do treinador do Canelas que permaneceu no meio campo junto ao delegado da FPF, e jogadores de campo de ambas as equipas", conforme o descrito no Relatório do Delegado da FPF.O Canelas foi multado em 510 euros. Já o Valadares Gaia em 765 euros pelo "mau comportamento" e ainda 255 euros por "acesso ao recinto desportivo de 10 elementos não permitidos".