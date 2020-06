Valadares Gaia: Richarlison dá os parabéns ao clube pela contratação de Pedro Emanuel

A contratação do médio brasileiro Pedro Emanuel pelo Valadares Gaia, do Campeonato de Portugal, está a ter repercussão internacional por força da relação de amizade com Richarlison, avançado do Everton.





"Parabéns ao Valadares Gaia pela contratação do Pedro", referiu o internacional canarinho, que colocou nas redes sociais uma foto do amigo vestido com o equipamento do Valadares Gaia.Quando ainda era júnior Richarlison foi chamado para prestar provas no América de Minas Gerais e as suas botas, muito usadas, já não estavam em condições, e a sua humilde família não tinha recursos para comprar umas novas. Pedro Emanuel emprestou as suas botas a Richarlison, que aproveitou a oportunidade para mostrar os seus dotes, despontando para o mundo do futebol profissional.Daí nasceu uma forte relação de amizade. Pedro Emanuel já morou com Richarlison em Inglaterra, jogando no Southport, no sexto escalão do futebol inglês, e acabou por regressar ao Brasil para representar o Serra Macaense, da 2ª divisão do Rio de Janeiro, sempre com o sonho de se profissionalizar.Richarlison promete "acompanhar com atenção" os jogos do Valadares Gaia, dada a grande proximidade que mantém com Pedro Emanuel.