Valter Zacarias é reforço do Trofense para as duas próximas temporadas. O extremo, de 22 anos, atuava no Fabril depois de ter passado pelos cipriotas do ENP e dos suíços do Sion. Na formação, o jovem jogador representou emblemas como Tondela, Estoril, Casa Pia, entre outros.





A título de curiosidade, Valter Zacarias é primo de Angel Gomes, luso-angolano que atua no Manchester United e filho de Gil Gomes, antigo avançado do Benfica e que, em 1991, se sagrou Campeão do Mundo Sub20 pela Seleção das Quinas.