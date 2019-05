Vasco Faísca continua no comando do Olhanense

O treinador Vasco Faísca vai continuar ao serviço do Olhanense na próxima época, na qual os rubronegros pretendem intrometer-se na luta pela subida à 2.ª Liga.





Faísca iniciou a campanha 2018/19 como adjunto do Vilafranquense e no início de fevereiro assumiu o comando do Olhanense, no lugar de Ivo Soares, que se desentendeu com a SAD. A equipa estava então no quinto lugar da Série D do Campeonato de Portugal e acabaria por terminar nesse posto, sonhando até perto do fim com a possibilidade de chegar à vice-liderança, que garantiria o acesso à fase de subida.Andrea Papadia, que assumiu a presidência da SAD em dezembro, quer subir a fasquia da ambição e devolver o Olhanense aos campeonatos profissionais, pelo que o plantel deverá ser reforçado com jogadores de qualidade.