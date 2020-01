Vasco Faísca é o novo treinador da equipa B do Sp. Braga, substituindo no cargo Rúben Amorim, que foi apresentado esta sexta-feira como técnico da equipa principal de futebol do clube minhoto.

Vasco Faísca, de 39 anos, assinou contrato para as próximas duas temporadas e meia, revelou hoje o Sporting de Braga.

O técnico orientava o Olhanense, clube no qual iniciou a carreira de treinador na época passada e que lidera a série D do Campeonato de Portugal.

Como jogador, Vasco Faísca atuou sobretudo no estrangeiro, especialmente em Itália (14 épocas), tendo, em Portugal, representado clubes como o Sporting, Belenenses e Académica.

"A SAD entende que Vasco Faísca se enquadra no perfil definido para o projeto da equipa B, que tem como objetivo primordial potenciar e valorizar os jovens jogadores", indica a nota publicada no site oficial do clube.

O Sp. Braga B ocupa a segunda posição da Série A do Campeonato de Portugal, a cinco pontos do líder Vizela.