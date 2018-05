Continuar a ler

Vínhamos de um resultado que condicionou muito este jogo (derrota por 3-0, na primeira 'mão'). Não conseguindo marcar na primeira parte, as coisas foram ficando mais difíceis. Do outro lado, estava uma equipa experiente e foi jogando com isso. No computo geral, temos de aceitar. Quando perdemos, também temos de saber perder. O Farense foi melhor no computo geral.



Resignado por ter falhado a subida à Segunda Liga - em face do empate diante do Farense -, Vasco Matos deixou elogios à postura dos jogadores do Vilafranquense ao longo da temporada, na qual no seu entender foram "extraordinários"."Queria dar os parabéns aos nossos jogadores. Foram extraordinários ao longo da época, fizeram um grande trabalho. Foram muito sérios e competentes. Presenteámos as pessoas com bom futebol ao longo da época.

Autor: Lusa