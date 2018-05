Continuar a ler

"Estamos muito felizes por estarmos presentes nestes momentos das grandes decisões.

Queremos desfrutar, sabendo que vamos apresentar-nos em campo fiéis aos nossos princípios e à nossa organização. É com muito orgulho que estamos entre as quatro equipas que chegaram aqui, entre as 80 que participaram no Campeonato de Portugal", sublinhou Vasco Matos.



O sonho da Segunda Liga está à distância de 180 minutos e de duas semanas e o Vilafranquense quer agarrá-lo, algo que seria inédito na história do clube ribatejano que resultou, em 1957, da fusão de outros quatro emblemas: Operário, Águia, Hóquei e Ginásio.Vasco Matos liderou a equipa, onde começou a carreira de técnico esta temporada, a um inédito playoff de subida e não esconde que o grupo está feliz, prometendo um Vilafranquense "fiel" a si mesmo diante do Farense a partir de sábado, dia do jogo da primeira mão (17 horas) que se disputa no Estádio São Luís, em Faro.

Autor: Flávio Miguel Silva