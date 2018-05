O objetivo é difícil mas Vasco Matos não deita a toalha ao chão. O treinador do Vilafranquense prometeu lutar "até ao último segundo" numa eliminatória de acesso à Segunda Liga e que neste momento o Farense lidera por 3-0, após a vitória do último sábado."Chegámos onde chegámos pela nossa qualidade e estamos muito orgulhosos do nosso trajeto.Sabemos que temos pela frente uma tarefa difícil, sabemos que estamos em desvantagem, mas vamos acreditar ate ao fim pelo nosso objetivo. A única garantia que posso deixar é que vamos vamos lutar até ao último segundo. Temos uns adeptos fantásticos e com o apoio deles vamos lutar pelas nossas possibilidades", vincou o técnico da formação do Cevadeiro em antevisão ao jogo da segunda mão.Tiago Cerveira cumpriu castigo no Estádio São Luís e volta a ser opção para o lado esquerdo da defesa do Vilafranquense para um encontro agendado para domingo, às 17 horas.

Autor: Flávio Miguel Silva