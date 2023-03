Vianense SAD elogia postura do Pevidém

A Vianense SAD elogiou em comunicado a postura do Pevidém, ao assumir o erro na utilização de um jogador que estava castigado, o que levou mesmo a direção a apresentar o pedido de demissão. Pese embora a derrota no campo (4-0), em jogo da série A do Campeonato de Portugal, o emblema de Viana do Castelo vai garantir os 3 pontos assim que a FPF confirmar oficialmente a utilização indevida de Rashid, acedendo deste modo à fase de subida à Liga 3.

"Tendo em conta os recentes acontecimentos relativos ao jogo de 11 de março de 2023, e a utilização irregular de um jogador do Pevidém Sport Clube, expressamos o nosso respeito institucional e admiração pela atitude nobre e exemplar da direção do Pevidém Sport Clube. Estamos no futebol tendo como máximas a verdade desportiva, o respeito pelas regras e o amor pelo jogo. Neste sentido, sabemos reconhecer atitudes e ações dignas de louvor como a manifestada pelo Pevidém Sport Clube. Em nome da Sport Clube Vianense - Futebol SAD, deixamos expressa a nossa solidariedade institucional com a direção do Pevidém Sport Clube e elogiamos o caráter e honorabilidade com que demonstraram estar no futebol", pode ler-se no comunicado assinado pelo presidente da SAD, Nuno Azevedo e Cardoso.