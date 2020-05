Victor Braga: «Esta época foi muito especial»

Victor Braga renovou contrato com o Arouca por mais duas temporadas, conforme foi ontem anunciado pelo clube das terras de Santa Mafalda. O guarda-redes fez um balanço de 2019/20 e contou as razões que o levaram a prolongar o vínculo.





"Esta época foi muito especial. Não foi da forma que eu esperava que terminasse, todos queríamos acabar a época a jogar e a lutar para sermos campeões. Fiz o melhor para ajudar os meus companheiros. O que me fez renovar foi o projeto que me foi apresentado, a estrutura que o Arouca oferece. O meu objetivo era voltar o mais rápido possível à 2ª Liga e espero conseguir continuar a dar alegrias para os adeptos e para o clube", afirmou o guardião em declarações aos meios do clube.O brasileiro, de 28 anos, projetou ainda o que se poderá esperar para 2020/21: "Espero uma época extremamente competitiva, difícil, mas acredito que a nossa equipa vai ser bem preparada para o que aí vem. Estou convicto e com toda a certeza que vamos fazer uma boa época e honrar a camisola do Arouca da maneira que ela merece."