Vidago com caso positivo de Covid-19

Um dos atletas do Vidago Futebol Clube, da Série A do Campeonato de Portugal testou positivo ao Covid-19. Ao que Record conseguiu apurar o jogador em causa já não viajou com a equipa para o jogo frente ao Sp. Braga B, que o conjunto da Vila Termal, perdeu por três bolas a uma e também não tem treinado por se encontrar lesionado.

Paulo Lopes, presidente do clube confirmou a existência de um caso positivo e garantiu que a direção do clube já tem em marcha um plano de contingência, que embora a Unidade de Saúde Pública não o tenha exigido, todos vão realizar testes de despistagem. "O atleta em causa não tem estado em contacto com o restante grupo, mas para segurança de todo e dar alguma tranquilidade, amanhã todo o plantel, equipa técnica e restante staff, vai realizar teste".





Apesar do teste nas equipa do Campeonato de Portugal não ser obrigatório, recorde-se que em menos de um mês, o conjunto de Vidago, que este ano ascendeu a este escalão, vai fazer o teste pela segunda vez, pois para defrontar o Vilafranquense para a Taça de Portugal, o teste à Covid-19 foi imposto pela Federação Portuguesa de Futebol.