Vidago: Treinador Vítor Gamito deu positivo à Covid-19

O Vidago tem o seu regresso à competição agendado para as 11h de amanhã, onde recebem o Desportivo de Cerveira, para a 10º jornada do Campeonato de Portugal 20/21, mas o primeiro jogo do novo ano chegou a estar em causa, pois o treinador Vítor Gamito e o seu adjunto Miro Vinhais testaram positivo à Covid-19.

Quem confirmou a notícia foi o próprio clube que em comunicado garante que o jogo não está em causa.

«Apesar das inúmeras baixas (castigos, lesões e recuperados de isolamentos) no plantel sénior, conseguimos ter os elementos mínimos disponíveis para que possamos realizar amanhã às 11h00 o encontro relativo há 10ª Jornada com a equipa do CD Cerveira no nosso Complexo Desportivo João de Oliveira em Vidago.

O boletim clínico da equipa conta com as duas novidades entre os elementos da nossa Equipa Técnica que já se encontram afastados e a realizar isolamento profilático por indicação médica do Delegado de Saúde de Chaves por testarem positivos à Covid-19.»

Segundo o clube da Vila Termal, Vítor Gamito e o seu Adjunto Miro Vinhais, encontram-se bem, assintomáticos, e a cumprir isolamento.

Sem equipa técnica, a responsabilidade para orientar este jogo fica a cargo do Diretor Desportivo Bruno Castelo.