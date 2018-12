Vilafranquense-Alverca, 1-0: Janú vale subida ao trono

Vem de longe a rivalidade entre Vilafranquense e Alverca, com jogos bem quentes e intensos, mas o último encontro numa prova nacional havia sido em 1975/76 na Taça de Portugal. Agora os tempos são outros e, depois de alguns desafios a nível distrital nos últimos anos, o Vilafranquense levou a melhor (1-0) e garantiu o regresso à liderança da Série C, aproveitando o deslize da U. Leiria na visita ao terreno do Oleiros.Com mais de 1.500 espectadores nas bancadas, a melhor ocasião na primeira metade foi para a equipa da casa, com Wilson Januário, após assistência de Igor Villela, a rematar contra André Marques quando estava na cara do guarda-redes adversário. Por outro lado, o Alverca limitava-se a tentar tapar os caminhos da sua baliza da maneira que podia.O reatamento trouxe consigo a entrada do ponta-de-lança Janú Silva, que acabaria por ser decisivo com o golo da vitória. Curiosamente isso acabou por acontecer no melhor período do Alverca, depois de Fábio Freire ter nos pés a oportunidade de marcar, mas o remate saiu ao lado. Ora, decorria o minuto 66 quando Janú Silva correspondeu a um cabeceamento de Luís Pinto, parou a bola no peito e rematou de pronto com o pé esquerdo, batendo André Marques. O Alverca ainda tentou responder à desvantagem mas a equipa voltou a mostrar alguma falta de agressividade no último terço de terreno.Jogo no Campo do CevadeiroJornada 13 da Série C do Campeonato de PortugalDiogo Coelho (AF Lisboa)Rodrigo; Jorge Bernardo, Izata, João Freitas e Paulo Antunes; Lucas Morelatto, Ragner, Stehb (Pedro Garcia 84'), Igor Villela (Janú 45') e Wilson; Luís Pinto (Marco Grilo 90'+2)Treinador: Vasco MatosAndré Marques; Beto, Hugo Grilo, J. Paulino (88’ Bitó) e Trinca; Rafa, R. Apolinário, T. Honrado (74’ J. Gonçalo); Fábio Freire (84’ Galamba), Elton e José SemedoTreinador: TopêJanú (66')Ragner (47')