Siga todas as notícias sobre o mercado de transferências

A SAD do Vilafranquense anunciou esta sexta-feira um novo acordo de patrocínio que arrancará em fevereiro e terá a duração de dois anos. A face mais visível do vínculo com a Hayek Exchange reside desde logo no novo 'naming' das camisolas do emblema do Campeonato de Portugal.No comunicado publicado no Facebook, a SAD liderada por Luiz Andrade promete mais esclarecimentos para breve em relação ao acordo firmado em Macau com a empresa de Singapura.