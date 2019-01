Vilafranquense-BC Branco, 1-1: Eira dá ponto de ouro

No jogo grande desta jornada, na qual estava em disputa a liderança da Série C, o Vilafranquense entrou praticamente a ganhar, com um golo de Tiago Mota, mas não conseguiu segurar essa vantagem e acabou por ceder o empate (1-1) frente ao Benfica e Castelo Branco.Apesar da vantagem madrugadora, os homens da casa não tiraram o pé do acelerador e os forasteiros iam sentindo dificuldades. Os comandados de Sérgio Gaminha tentavam responder, mas só criavam perigo através de lances de bola parada.No entanto, a história foi completamente diferente na segunda parte. O Vilafranquense continuava sempre mais perigoso, mas o BC Branco aproveitou um lance de insistência para chegar ao empate, por intermédio do central Pedro Eira. Até ao apito final, a equipa da casa foi a que procurou mais o golo, mas o resultado final não sofreu mais alterações.Campo do Cevadeiro, Vila Franca de XiraJogo da 19ª jornada da Série C do Campeonato de PortugalNélson Pinhão (Rodrigo 70’), Jorge Bernardo, Diogo Izata, João Freitas, China, Tiago Mota, Lucas Morelatto, Ragner (Jacinto 81’), Stehb, Tocantins (Wilson 67’) e João VieiraVasco MatosAndré Caio, A. Cunha (Jordão 65’), Babia Issouf, Pedro Eira, Diogo Costa, Zezinho, Moamed Silla, Ailson Tavares, Rafa Pinto (F. Caetano 65’), Tompson (L. Melo 90’+2) e João VascoSérgio Gaminha1-0 Tiago Mota (4’) e 1-1 Pedro Eira (75’)Silla (16’), Ragner (18’), Tocantins (51’), Jacinto (90’+1) e Diogo Izata (90’+4)