Vilafranquense-Caldas, 5-1: Goleada da superação ribatejana

Auxiliares: Fábio Silva e David Moisés



Vilafranquense: Nélson Pinhão, Tiago Mota, Diogo Izata, João Freitas, Kelvin Medina, Ragner (Wilson 39'), Marco Grilo, China (Jorge Bernardo 84'), Luís Pinto, Tocantins e João Vieira (Igor Villela 81').



Treinador: Filipe Moreira



Caldas: Luís Paulo, Rui Almeida, Filipe Cascão, Thomas Militão, Hugo Neto, Vítor Rodrigues, Paulo Inácio, Flávio Passos (Juvenal 73'), Luís Farinha, André Simões (Pedro Gaio 58') e Leandro (Ednilson 58')



Treinador: José Vala



A resposta voltou a ser dada em campo. A mais uma adversidade, a equipa do Vilafranquense disse presente no culminar de uma das semanas mais importantes da história recente dos ribatejanos. Na terça-feira, a equipa esteve na iminência de anunciar uma greve até serem respostos os salários, algo que acabou por ser prometido no dia seguinte. A promessa foi cumprida na véspera de um embate que resultou na segunda maior vitória (5-1) da temporada para os homens de Vila Franca de Xira.A subida continua no horizonte. Para alcançar o playoff de acesso à Segunda Liga, os comandados de Filipe Moreira só dependem de si e foi dessa forma, com vontade de o alcançar, que arrancaram a partida diante do Caldas. Aos oito minutos, os visitados já venciam face a um golo com remate à meia-volta de João Vieira. Tocantins cruza largo, China serve Luís Pinto para uma bicicleta falhada e Vieira aproveita.O Caldas reagiu e o jogo passou a ser dividido e algo adormecido. A formação orientada por José Vala chegaria ao empate ao cabo do minuto 23, após um passe a rasgar de Vítor Rodrigues. Luís Farinha desmarca-se bem e aparece na cara de Nélson Pinhão para instalar a festa da equipa das Caldas da Rainha. O primeiro tempo ainda trouxe um bom remate de fora da área de Luís Pinto para defesa de Luís Paulo (35'), guarda-redes que evitaria depois a emenda de Tocantins em cima do apito para o intervalo. O 1-1 permanecia no regresso aos balneários.O segundo tempo revelou um Vilafranquense diferente que já tinha Wilson em campo desde os 39 minutos, a jogar nas costas do dois avançados, obrigando o capitão Luís Pinto a recuar para fazer o duo de meio-campo com Kelvin. O 2-1 não tardou. Aos 49 minutos, Wilson cruza pela direita e Thomas Militão introduz a bola na própria baliza num local onde aparece Luís Pinto para também marcar.O capitão do Vilafranquense, de 36 anos, voltou a estar em evidência ao assistir para o 3-1 apontado por Marco Grilo aos 56 minutos, conferindo alguma serenidade ao candidato à subida. O Caldas não consegue responder e em Vila Franca de Xira o jogo estava na mão dos da casa. Tocantins em dia não com a baliza adversária tentou contornar o guardião forasteiro mas atirou para fora aos 63 minutos, dispondo de outra boa oportunidade aos 69 minutos, altura em que não consegue sequer rematar. Aos 70', Luís Paulo nega o golo a Luís Pinto mas já não o consegue fazer face ao remate de João Vieira, servido de 'bandeja' por João Freitas. O central conduziu a bola campo fora, perdeu a posse do esférico mas não desistiu até a recuperar, assistindo com conta, peso e medido o avançado e companheiro de equipa.Aos 86', Hugo Neto ainda põe Pinhão em sentido com um forte remate mas o 5-1 final haveria de suceder um minuto volvido pelo pé direito de Luís Pinto. O camisola 10 isola-se nas costas da defesa, encara o guarda-redes e com um ressalto à mistura fica com a baliza à mercê para rematar a contar.Estavam conquistados três importantes pontos e colocado para trás um período particular difícil para o grupo vilafranquense que, ainda no relvado, concentrou-se para um abraço final, aplaudido pelos adeptos no Campo do Cevadeiro.Jogo do Campo do Cevadeiro, Vila Franca de Xira32ª jornada da Série C do Campeonato de Portugal