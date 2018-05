Continuar a ler

1. A Administração da União Desportiva Vilafranquense, Futebol SAD quer deixar uma palavra de agradecimento a todos os jogadores, treinadores, corpo médico e diretores pela época que agora termina.Foi um caminho longo que, no caso da equipa sénior, terminou ontem com a eliminação nas meias-finais do Play-Off de acesso à II Liga, com um percurso memorável que nos enche de orgulho.Também na formação realizámos uma excelente temporada, coroada com o título da equipa de Juniores na Divisão de Honra da AF Lisboa e a consequente subida ao Campeonato Nacional da II Divisão.A todas as nossas equipas, o nosso Obrigado e os Parabéns pelo trabalho realizado.2. Os nossos parabéns ao Farense e ao Mafra pela subida de divisão. Fazemos votos para que proporcionem uma grande final no Estádio do Jamor, uma final que dignifique a qualidade existente no Campeonato de Portugal.3. Informamos que a União Desportiva Vilafranquense, Futebol SAD nada teve a ver com a carga policial verificada após o final do jogo.Informamos ainda que serão imputados ao SC Farense os estragos verificados no Campo n.º 2 do Cevadeiro, onde foram danificados os bancos de suplentes e algumas redes.A Administração