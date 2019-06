Vilafranquense: Dois meses de salários pagos e lotação do Cevadeiro definida

A SAD do Vilafranquense regularizou os salários em atraso aos jogadores às ordens de Filipe Moreira. Os dois meses por saldar da sociedade encabeçada por Luiz Andrade foram pagos já com a eliminatória frente à U. Leiria, outra equipa que vive dificuldades salariais, em marcha. Recorde-se que o emblema ribatejano chegou no desenrolar da temporada a ver a atividade futebolística ameaçada face ao incumprimento salarial aos jogadores.





Entretanto, o Campo do Cevadeiro, que habitualmente tem capacidade para cerca de 2.500 espectadores, viu a lotação para o jogo de domingo limitada a 1.100 lugares por questões de segurança. Os adeptos leirienses terão direito a 110 ingressos (10% da lotação do recinto) enquanto os restantes 990 estarão reservados de forma grátis a sócios e adeptos (que tenham comprovativo de morada) do Vilafranquense, que podem ser levantados a partir de hoje.