Vilafranquense: Gonçalo Pimenta e Maringá a caminho

O presidente da SAD do Vilafranquense, Luiz Andrade, confirmou a contratação de Maringá, guarda-redes de 28 anos que representava o Beira-Mar por empréstimo do Aves. O brasileiro chegou a Portugal em 2017/18 para representar o Pinhalnovense depois de envergar a camisola do Mogi Mirim na temporada anterior.





Com Maringá chegará também Gonçalo Pimenta, que vestiu a camisola do Pedras Rubras em 2018/19. O lateral-direito português de 22 anos foi titular indiscutível na defesa da equipa da Série B do Campeonato de Portugal realizando 34 encontros oficiais, juntando ainda quatro golos apontados.Os jogadores começam a trabalhar no dia 3 de julho.