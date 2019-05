Vilafranquense-Nogueirense, 2-1: Playoff saído da cartola de Luís Pinto gera lágrimas de despromoção

O Vilafranquense venceu o Nogueirense por 2-1 e confirmou a presença no playoff pela segunda época consecutiva. Os ribatejanos só dependiam de si para alcançar o 2º lugar que já ocupavam à entrada para a 34ª jornada da Série C do Campeonato de Portugal mas até começaram a perder numa tarde de temperatura ardente em Vila Franca de Xira.Um minuto antes, aos 25', Tocantins até esteve perto de marcar com um cabeceamento sem oposição junto à pequena área mas foi Ouattara quem aproveitou o espaço concedido e já dentro da área atirou ao primeiro poste, surpreendendo um Nélson Pinhão clinicamente inferiorizado. A reação não tardou em acontecer. Marco Grilo executou um livre direto que parecia perfeito não fosse Luís Pedro voar para o esférico e defendê-lo para o travessão, à passagem do minuto 34.Dois minutos volvidos, o lateral do Vilafranquense voltou a estar em evidência. Desta feita, Grilo cruzou já dentro da área e pela direita para o lado oposto onde aparece o outro lateral dos ribatejanos a dar o melhor seguimento. De cabeça, China atira para o fundo das redes e faz acreditar os cerca de 1.500 adeptos presentes no Campo do Cevadeiro que o playoff era possível.A equipa de João Pires precisava apenas do empate para assegurar a permanência mas os ribatejanos mostraram maior força, empurrados também pelo público, com Tocantins a marcar numa jogada tirada da cartola de Luís Pinto, qual mágico. O capitão e camisola 10 arrancou com o esférico pelo lado direito do ataque, deixou dois adversários para trás e serviu Wilson que tentou arranjar espaço para o remate. Ele acontece mesmo mas prensado. A bola ficou à mercê de Tocantins concluir já na área para o Cevadeiro saltar como uma mola.O Vilafranquense passou para a frente do marcador mas não descansou até final frente à formação de Nogueira do Cravo que não queria ficar à mercê do que fariam os adversários diretos. Contudo, os ribatejanos continuaram a carregar sobre a baliza de Luís Pedro. Aos 67', Tocantins cai na área, primeiro, e Luís Pinto, depois, não faz a emenda porque Kaíque oferece o corpo à bola. Dois minutos volvidos, Luís Pinto isola-se mas não consegue armar o remate em condições e não faz mais do que um passe para o guardião forasteiro.Aos 72 minutos, Filipe Moreira é obrigado a mexer na baliza. Nélson Pinhão fica agarrado aos gémeos da perna esquerda e para o seu lugar entra Rodrigo, regressando após uma fratura de um dedo da mão direita. A não ser um remate sem oposição, mas muito por cima de Kaíque na área, o Nogueirense não teve qualquer ocasião de golo flagrante até ao apito final, mesmo depois de se acercar por várias vezes das redes do Vilafranquense.No fim, ao cabo dos oito minutos de tempo adicional mínimo, contrastou a festa com as lágrimas forasteiras. Vários jogadores da equipa da casa confortaram os desiludidos homens de Nogueira do Cravo, despromovidos aos distritais após quatro derrotas seguidas na reta final de campeonato.34ª jornada da Série C do Campeonato de PortugalCampo do Cevadeiro, em Vila Franca de XiraNuno Alvo (AF Algarve)Assistentes: Nuno Afonso e Hugo SousaNélson Pinhão (Rodrigo Moura 76'); Tiago Mota, Izata e João Freitas; Marco Grilo, Kelvin Medina, Ragner (Wilson 36'), Luís Pinto e China; Tocantins (Jorge Bernardo 83') e João VieiraTreinador: Filipe MoreiraLuís Pedro; Antony, Kaíque, Mário Jorge, Luís Henrique e Miguel Ângelo; Octávio, Douglas e Zito (Romeu Alves 90'+2); Milton Neri (Fábio 86') e OuattaraTreinador: João Pires0-1 Ouattara (25'), 1-1 China (36') e 2-1 Tocantins (57')Ouattara (15'), Octávio (60') e Tocantins (82')