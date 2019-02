Vilafranquense-Ol. Hospital, 2-0: Jorge Bernardo entra e acaba com as dúvidas

O Vilafranquense pôs fim ao ciclo de 14 jogos sem derrotas do Ol. Hospital, ao vencer a equipa de Miguel Valença, por 2-0. Os forasteiros criaram a primeira ocasião por Samuel Garrido, que obrigou Nélson Pinhão a defesa apertada. Na jogada seguinte, Luís Pinto descobriu Jacinto na ala esquerda, este centrou para João Vieira, que rematou ao poste.Ao intervalo registava-se um nulo no marcador, mas o segundo tempo trouxe logo no primeiro minuto o golo do Vilafranquense, por parte de Jacinto.O Ol. Hospital reagiu e tentou crescer no jogo, mas foram os ribatejanos que fecharam o marcador aos 89 minutos, quando Jorge Bernardo marcou, um minuto depois de entrar em campo, a passe de Wilson.Jogo no Campo do Cevadeiro, Vila Franca de XiraDiogo Vicente (AF Santarém) auxiliado por Henrique Paula e Pedro SousaNélson Pinhão; Marco Grilo, João Freitas, Daniel Almeida e China; Izata, Lucas Morelatto, Ragner (Maycon 90'+3) e Jacinto; Luís Pinto (c) e João Vieira.Treinador: Vasco MatosPedrosa; Ariano Sanches (Varela 57'), Tiago Dias, Romário, Leo Araújo e André Freitas (Fred Neves 79'); Luís Pedro (Gui Santana 21'), David Brás e Kristian Trajceski; Danny Choi e Samuel GarridoTreinador: Miguel ValençaJacinto (46') e Jorge Bernardo (89')