Vilafranquense-Torreense, 1-0: Igor Villela foi gigante

Num duelo entre duas equipas candidatas à subida, saiu por cima a que está melhor classificada na Série C do Campeonato de Portugal. O Vilafranquense bateu o Torreense, por 1-0, com o ‘pequenino’ Igor Villela a decidir com um golo de cabeça. O facto de ser o jogador mais baixo em campo não impediu o médio de ‘ir lá acima’ e dar os três importantes pontos ao Vilafranquense, que mantém o segundo lugar e deixa o adversário de ontem já a oito pontos de distância.Duas equipas que praticam um bom futebol, entraram em campo destemidas e a baterem-se olhos nos olhos. Foram os ribatejanos que arrancaram mais fortes e foram eles que criaram a primeira grande oportunidade de golo: livre batido por Jorge Bernardo que João Freitas desviou para a baliza, mas estava lá Nuno Hidalgo a impedir o primeiro golo com uma excelente defesa, segurando o nulo até ao intervalo.Na segunda parte, o Vilafranquense entrou ainda mais forte e conseguiu encostar o Torreense às cordas. Foi nessa sequência que a equipa comandada por Vasco Matos chegou ao golo que lhe valeu os três pontos: um cruzamento milimétrico de Jorge Bernardo encontrou Igor Villela, que saltou mais alto e não deu qualquer hipótese a Nuno Hidalgo. Os homens de Rui Narciso ainda responderam, mas a equipa da casa controlou as operações até ao apito final.No entanto, nem tudo foram rosas, isto porque Vasco Matos viu Luís Pinto e Ragner Paula saírem com queixas físicas.Campo do Cevadeiro, VilafranquenseBruno Rebocho (Setúbal);Cláudio Maroto e Edgar DuarteNelson Pinhão, Jorge Bernardo, João Freitas, Izata, Paulo Antunes, Lucas Morellato, Ragner (Anta 89’), Igor Villela (Tiago Mota 73’), Wilson, Stehb e Luís Pinto (Manú 78')Treinador: Vasco MatosNuno Hidalgo, Tomás Silva, Fábio Santos, D. Ribeiro, Ma Chao (Rui Burguette 75’), Patas Moreno, Tiago Esgaio, Pedro Bonifácio, Rui Batalha, Hélio Vaz (Leo 68’) e Cheng (Câmara 45’)Treinador: Rui NarcisoIgor Villela (52')Jorge Bernardo (70’), Ma Chao (70’), Paulo Antunes (83’), Ragner (87’) e Patas Moreno (90’+5)