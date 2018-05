O Vilafranquense vai contar com forte apoio na deslocação de amanhã a Faro. A SAD dos ribatejanos disponibilizou um programa de viagem e bilhete para o jogo por 10 euros e a adesão superou as expectativas: 300 adeptos preparam-se para a deslocação ao Algarve.As ausências do defesa Tiago Cerveira, suspenso, e de Balú, lesionado, não retiram a confiança aos homens orientados por Vasco Matos nem à massa adepta. Aliás, esta forte adesão confirma a ilusão dos vilafranquenses na subida à 2ª Liga. Depois das duas centenas de adeptos que estiveram em Vizela, agora serão mais cem.Este facto prova também o crescimento de um emblema que ainda há cinco anos estava na Divisão de Honra da AF Lisboa e que agora tenta, pela primeira vez, chegar aos campeonatos profissionais. A única vez que o Vilafranquense esteve no segundo escalão, então denominada 2ª Divisão, foi há 30 anos, na época 1987/88.