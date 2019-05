Vilafranquense-Vizela, 2-0: Ganhou quem mais fez por isso na segunda parte

Vilafranquense e Vizela entraram nervosos no reencontro no playoff, um ano depois e depois de um apuramento ribatejano, e isso foi percetível no número de lances divididos, deixando por terra alguns jogadores num futebol viril no Campo do Cevadeiro. Luís Pinto ressentiu-se de uma lesão a meio da semana, aos 16’, e os da casa ficaram privados do capitão e melhor marcador, entrando Morelatto, que não jogava há dois meses.A segunda parte abriu mais prometedora. Ragner arriscou fora da área, aos 46’, e Lucas Morelatto teve tudo para inaugurar o marcador mas disparou muito mal, ao lado, um minuto volvido. Aos 56’, foi Marco Grilo a obrigar a uma defesa a dois tempos, num livre direto. O primeiro golo apareceria de penálti, a cargo de Ragner, após duplo erro individual de Weliton. O brasileiro atirou para a esquerda e festejou depois, mesmo com o guardião Rafa a adivinhar o local para onde foi o esférico. Apesar da vantagem, o Vilafranquense, mesmo sem tanta posse de bola, estive mais perto do 2-0.Rafa evitou o golo de Morelatto (70’) e o encontro ficou mais morno. Aos 83’ surgiu a única ocasião flagrante do Vizela, com Fall a falhar de cabeça na pequena área, sem oposição. Quando já nada o fazia esperar, João Vieira sofreu o segundo penálti da tarde, após ser atingido por Koffi com o braço. Wilson não tremeu, enganou o guardião vizelense e instalou a festa em Vila Franca de Xira.1ª mão dos quartos-de-final do playoff de acesso à Segunda LigaAnzhony Rodrigues (Madeira)Assistentes: Luís Freitas e Nuno PereiraNélson Pinhão, Tiago Mota, Izata, João Freitas, Marco Grilo, Kelvin Medina, Ragner (Igor Villela 82'), China, Luís Pinto (Lucas Morelatto 16'), Tocantins (Wilson 84') e João VieiraTreinador: Filipe MoreiraRafa, Koffi, Weliton, João Faria, Igor Rocha, João Oliveira, Tarcísio (Zag 53'), Zé Valente, André Soares (Leandro Souza 66'), Vitinho (Leandro Borges 79') e FallTreinador: Rui AmorimAmarelos a Lucas Morelatto (34‘), Ragner (44‘) e Leandro Souza (87‘)1-0, Ragner (64‘); 2-0, Wilson (90‘+5)