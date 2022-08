Vilar de Perdizes faz furor com a nova camisola

Vilar de Perdizes faz esta temporada a sua estreia no Campeonato Nacional e como é uma das poucas aldeias de Portugal em prova, apresentou a nova camisola que leva o nome de todas as Freguesias do Concelho de Montalegre como forma de levar a região do Barroso a todos os campos por onde passar."Pois é... Somos das poucas aldeias (se não a única) com um clube nos campeonatos nacionais, ainda assim não vamos sozinhos, decidimos levar todas as aldeias connosco, na impossibilidade de meter todas as aldeias do município optamos por representa-las com as suas freguesias. Fizemos história ao conseguir o apuramento para os campeonatos nacionais, mas não vamos sozinhos... Cabril; Cervos; Chã; Covelo do Gerês; Ferral; Gralhas; Morgade; Negrões; Outeiro; Pitões das Júnias; Reigoso; Salto; Santo André; Sarraquinhos; Solveira ; Tourém; UF de Cambeses, Donões e Mourilhe; UF de Meixedo e Padornelos; UF de Montalegre e Padroso; UF de Paradela, Contim e Fiães; UF de Sezelhe e Covelães; UF de Venda Nova e Pondras e UF de Viade de Baixo e Fervidelas e Vila da Ponte VÃO CONNOSCO. Porque esta é uma camisola DE TODOS e PARA TODOS", lê-se na publicação que o clube fez ao anunciar os novos equipamentos.