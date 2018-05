Continuar a ler

A dupla foi seguida por vários emblemas da 2.ª Liga e a sua vontade é mesmo dar o salto na carreira uma vez que o Vilaverdense se vai manter no Campeonato de Portugal.Henrique Gomes, de 22 anos, é lateral esquerdo e fez grande parte da formação no Gil Vicente. Na época finda somou 24 jogos e marcou cinco golos. Já Rafael Vieira deu nas vistas na formação do V. Guimarães a atuar no meio-campo, mas agora atua como central. Com 25 anos, fez 33 jogos e 3 golos.