A vantagem que trazia da 1ª mão era curta (2-1) mas o Mafra resolveu a eliminatória em Vila Verde com novo triunfo e está nas meias-finais do playoff do Campeonato de Portugal. Dois golos marcados nos minutos iniciais de cada parte do jogo (9’ e 54’) deram um conforto que parecia inquestionável à equipa de Luís Freire. No entanto, o Vilaverdense acreditou no ‘milagre’, ainda empatou e esteve perto da reviravolta, mas Alisson, bem perto do final, desfez por completo o sonho dos minhotos de chegarem pela primeira vez ao segundo escalão nacional.

Obrigado a correr atrás da desvantagem, o Vilaverdense dispôs de oportunidades para marcar primeiro. Foram três os lances em que a ineficácia venceu os homens da casa e que por arrasto teve consequências negativas. Bruninho fintou dois adversários, entrou na área e foi derrubado por Pedro Lemos. Na conversão, o avançado do Mafra rematou para o golo inaugural que complicou ainda mais a vida aos homens da casa.

