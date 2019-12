Virgílio Lopes assume o futebol do Torreense

O Torreense, que compete no Campeonato de Portugal, anunciou que Virgílio Lopes, ex-diretor da Academia do Sporting, vai ser o novo coordenador geral de futebol do clube. Virgílio assume o cargo "depois de André Tomaz ter solicitado a sua saída, por motivos profissionais", explica o emblema de Torres Vedras.





Em 2013, Virgílio Lopes assumiu o cargo de diretor-geral da formação dos leões, que ocupou até 2018.